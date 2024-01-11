11 января 2024, 15:36
Фигуристка Загитова призналась, что хотела бы сняться в кино в будущем
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призналась, что в будущем ей бы хотелось попробовать себя в роли актрисы и сняться в кино. Об этом спортсменка рассказала в интервью китайскому «Информационному агентству спортивных звезд», сообщил «КП-Спорт».
По словам фигуристки, роли, которые ранее ей уже предлагали сыграть, не очень нравились. Загитова надеется, что в будущем ее еще «как-то рассмотрят в этом деле».
Реклама
«Мне кажется, что у нас в фигурном катании, в нашей профессии, многое завязано на актерском мастерстве. Только мы показываем это жестами, движениями», — отметила фигуристка.
Фигурное катание
Алина Загитова
Реклама
Реклама