Спорт 11 января 2024, 15:36 Фигуристка Загитова призналась, что хотела бы сняться в кино в будущем

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призналась, что в будущем ей бы хотелось попробовать себя в роли актрисы и сняться в кино. Об этом спортсменка рассказала в интервью китайскому «Информационному агентству спортивных звезд», сообщил «КП-Спорт».

По словам фигуристки, роли, которые ранее ей уже предлагали сыграть, не очень нравились. Загитова надеется, что в будущем ее еще «как-то рассмотрят в этом деле».

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«Мне кажется, что у нас в фигурном катании, в нашей профессии, многое завязано на актерском мастерстве. Только мы показываем это жестами, движениями», — отметила фигуристка.