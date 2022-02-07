Фигуристка Волосожар высказалась о падении российских фигуристов на Олимпиаде

Во время Олимпиады в Пекине российский фигурист Александр Галлямов уронил свою партнершу Анастасию Мишину на произвольном катании. Эту ситуацию в беседе с «ФедералПресс» прокомментировала спортсменка Татьяна Волосожар.

Фигуристка заявила, что, несмотря на падение, верит в российских спортсменов. Она подчеркнула, что падения на льду случаются довольно часто. По ее словам, данная ошибка являлась случайностью, а не носила технический характер.

«Тренер и сами ребята сделают выводы. Будут держать под контролем, уверена», — заявила Волосожар.