Фигуристка Вероника Жилина ушла к Плющенко вслед за Трусовой

Еще одна ученица Этери Тутберидзе перешла к Евгению Плющенко. Теперь у него будет тренироваться и 11-летняя Вероника Жилина. Сам Плющенко назвал случившееся решением фигуристки и ее родителей.

Ситуацию знаменитый фигурист описал в интервью «Российской газете». Плющенко заявил, что не в его привычках переманивать чужих учеников.

«Кроме Трусовой, ко мне в академию также перешла Вероника Жилина. У меня нет привычки переманивать фигуристов или чем-то привлекать их, как говорят некоторые, в финансовом плане», — подчеркнул спортсмен.

Плющенко добавил, что всегда открыт, в том числе для встреч и общения по телефону. Ему постоянно поступают различные предложения.

«Так что это решение фигуристок, которые они принимают сами, и еще сугубо родительское», — объяснил он ситуацию.

Жилина, напомнил сайт RT, действующая победительница первенства России младшего возраста. На днях ей исполнится 12. В арсенале девушки — четверные сальхов и тулуп, а также тройной аксель.

Перешедшую в академию Александру Трусову Плющенко намерен тренировать в режиме 24/7. Для этого он отказался почти от всех показательных выступлений.