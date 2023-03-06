Спорт 06 марта 2023, 13:37 Фигуристка Валиева заработала больше всех призовых на турнирах сезона

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Камила Валиева, выступающая в одиночном катании, стала самой высокооплачиваемой российской фигуристкой по итогам соревновательного сезона. Сумма ее призовых составила более 4,6 миллиона рублей, сообщил сайт kp.ru.

Валиева заняла второе место в последнем турнире финала Гран-При России по фигурному катанию.

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Отмечается, что призовой фонд этих соревнований для победителя составлял миллион рублей, для серебряного призера — 750 тысяч рублей и 500 тысяч — для бронзового.

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