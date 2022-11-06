Фигуристка Валиева заняла первое место в третьем этапе Гран-при России в Казани | 360°

Спорт 06 ноября 2022, 16:51 Фигуристка Валиева заняла первое место в третьем этапе Гран-при России в Казани ТАСС: Камила Валиева победила на этапе Гран-при России по фигурному катанию РИА "Новости"

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Камила Валиева заняла первое место на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани. Об этом сообщил ТАСС.

По итогам двух программ Валиева набрала 241,72 балла — 83,30 балла за короткую программу и 158,42 балла за произвольную. Второе место заняла Вероника Яметова, третье — Ксения Синицына.

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Следующий этап пройдет 11-13 ноября в Москве.

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Ранее Всемирное антидопинговое агентство обратилось к РУСАДА с требованием раскрыть детали расследования по делу Камилы Валиевой. Перед этим российское антидопинговое агентство объявило, что расследование по делу фигуристки завершено. В отчете говорилось, что запрещенный препарат триметазидин мог попасть в организм спортсменки через побочный загрязненный продукт. Об этом свидетельствуют низкая доля вещества и чистые анализы, которые фигуристка сдавала после начала скандала. В сентябре появилась информация, что образец допинг-пробы Б Валиевой дал положительный результат. Спортсменка отказалась это комментировать.