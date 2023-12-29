Спорт 29 декабря 2023, 15:38 Фигуристка Валиева заявила, что планирует как можно дольше оставаться в профессиональном спорте

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Олимпийская чемпионка в командном соревновании Камила Валиева заявила, что планирует как можно дольше оставаться в фигурном катании. Об этом она рассказала сайту Woman Hit.

В Новом году спортсменка пожелала самой себе не сдаваться в моменте и ни в коем случае не опускать руки, сообщил сайт Runews.

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«Я планирую как можно дольше оставаться в фигурном катании — хочется пробежать марафонскую дистанцию, а не спринтерскую», — подчеркнула Валиева.

Фигуристка также отметила, что ее расстроил неудачный результат на этапе Гран-при России в Казани, где она заняла четвертое место.