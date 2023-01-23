23 января 2023, 05:51
Фигуристка Валиева впервые высказалась о решении РУСАДА
Российская фигуристка Валиева осталась довольна решением РУСАДА оправдать ее
Фигуристка Камила Валиева заявила, что довольна решением дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства. Ее слова привело РИА «Новости». Спортсменку оправдали в деле о нарушении антидопинговых правил.
«Конечно, довольна. Чемпионат России каждый год», — сказала Валиева.
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Всемирное антидопинговое агентство 13 января сообщило, что РУСАДА вынесло решения по делу Валиевой. Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА установил, что фигуристка нарушила антидопинговые правила, но в ее действиях нет вины или халатности.
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В отношении спортсменки не стали принимать каких-либо санкций, кроме аннулирования результатов на чемпионате России, на котором она стала золотым призером.
Камиллу Валиеву подозревали в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Его обнаружили в ее пробе от 25 декабря 2021 года, однако результаты проверки обнародовали в феврале 2022 года, во время Олимпийских игр в Пекине.
На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Было принято решение допустить Валиеву к участию в олимпийском личном турнире, в котором она заняла четвертое место.
Фигурное катание
Камила Валиева
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