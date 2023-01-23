Спорт 23 января 2023, 05:51 Фигуристка Валиева впервые высказалась о решении РУСАДА Российская фигуристка Валиева осталась довольна решением РУСАДА оправдать ее РИА «Новости»

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Фигуристка Камила Валиева заявила, что довольна решением дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства. Ее слова привело РИА «Новости». Спортсменку оправдали в деле о нарушении антидопинговых правил.

«Конечно, довольна. Чемпионат России каждый год», — сказала Валиева.

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Всемирное антидопинговое агентство 13 января сообщило, что РУСАДА вынесло решения по делу Валиевой. Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА установил, что фигуристка нарушила антидопинговые правила, но в ее действиях нет вины или халатности.

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В отношении спортсменки не стали принимать каких-либо санкций, кроме аннулирования результатов на чемпионате России, на котором она стала золотым призером.

Камиллу Валиеву подозревали в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Его обнаружили в ее пробе от 25 декабря 2021 года, однако результаты проверки обнародовали в феврале 2022 года, во время Олимпийских игр в Пекине.

На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Было принято решение допустить Валиеву к участию в олимпийском личном турнире, в котором она заняла четвертое место.