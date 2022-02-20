Фигуристка Валиева приступила к тренировкам после Олимпиады. Видео

Российская фигуристка Камила Валиева возобновила тренировки после возвращения с Олимпиады в Пекине. Видео со спортсменкой выложили на странице команды тренера Этери Тутберидзе.

«Камила Валиева вернулась на тренировки», — подписали ролик администраторы страницы тренерской команды Instagram.

На кадрах видно, как фигуристка едет по льду в тренировочном костюме и успешно выполняет прыжки.

Валиева прилетела в Россию из Пекина 18 февраля. В аэропорту с ней удалось поговорить двукратному олимпийскому чемпиону и депутату Госдумы Вячеславу Фетисову. Спортсменка рассказала ему, что планирует отдохнуть, а потом приступить к тренировкам.

Фигуристка Валиева стала четвертой на Олимпийских играх в Пекине. Подняться на пьедестал ей не позволили ошибки, которые она допустила в произвольной программе. Девушке пришлось выступать под сильнейшим давлением из-за допингового скандала. В анализе Валиевой, взятом в декабре 2021 года, нашли запрещенное вещество.

Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова, а на втором месте оказалась Александра Трусова.