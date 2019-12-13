Фигуристка Усачева рассказала, кто ее восхищает

Алина Загитова не смогла участвовать в финале Гран-при из-за травмы Подробнее

«Меня всегда восхищала Алина Загитова — и до перехода в группу Этери Тутберидзе, и до сих пор. Ее трудолюбие, упорство, то, что она никогда не сдается и продолжает работать… Весьма впечатляет упорство Александры Трусовой — то, как она разучивает все новые и новые прыжки, не желая притормозить», — пояснила Усачева.

Спортсменка отметила «трудолюбие всех девочек». Она также обратила внимание на Анну Щербакову и Алену Косторную.

«Никто из них не останавливается на достигнутом, и это действительно мотивирует», — подчеркнула Усачева.

Ранее стало известно, что из-за травмы олимпийская чемпионка прошлого года Алина Загитова не участвовала в показательных выступлениях в финале Гран-при по фигурному катанию.