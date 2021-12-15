Фигуристка Усачева пропустит чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристка Дарья Усачева не сможет поехать на чемпионат России. Об этом сообщило издание «Чемпионат» со ссылкой на генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана.

По данным РИА ФАН, Усачева получила травму во время Гран-при Японии. Сейчас она восстанавливается, но первенство России, скорее всего, попустит.

«Мне неподвластно, сможет ли Дарья участвовать в соревнованиях в этом сезоне. Я с удовольствием увижу Усачеву на соревнованиях любого уровня, как только она восстановится от травмы», — заключил Коган.