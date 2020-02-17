Фигуристка Туктамышева вновь устроила стриптиз на льду. Видео

Церемония закрытия турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Петербурге — St. Petersburg Ladies Trophy поразила зрителей номером российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой — россиянка показала стриптиз. Видео появилось в ее Instagram-аккаунте.

Для Туктамышевой установили на корте каток небольших размеров. На этой «сцене» Туктамышева исполнила свой номер под песню Бритни Спирс Toxic. В дополнение своего сценического костюма фигуристка выбрала красную кожаную куртку, в конце программы спортсменка осталась без нее.

В прошлом сезоне во время показательных выступлений Туктамышева уже показывала номер с раздеванием. В тот раз фигуристка выходила на лед в образе стюардессы.

Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и победительница первенства Европы в женском одиночном катании 2015 года. В этом сезоне спортсменка заняла четвертое место на чемпионате России, она первая запасная на первенстве мира.

Фигурное катание настолько популярно в России, что и в межсезонье спортсмены находятся под пристальным вниманием. Болельщики с интересом следят, где отдыхают и чем занимаются фигуристы, особенно когда дело касается пляжного контента.