13 июня 2023, 21:22
Фигуристка Туктамышева рассказала, что не расстроилась из-за непопадания в состав сборной на Олимпийских играх в Пекине
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что не расстроилась из-за непопадания в состав сборной России на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине. Об этом сообщил RT.
Участие в международном турнире приняли Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Туктамышева подчеркнула, что считает принятое решение о составе сборной правильным.
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Отмечается, в индивидуальном турнире на Олимпийских играх победила Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова. Камила Валиева выиграла золото в командном турнире.
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