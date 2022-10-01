Фигуристка Трусова ушла от Тутберидзе во второй раз | 360°

Спорт 01 октября 2022, 22:08 Поделиться Telegram

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Viber Фигуристка Трусова ушла от Тутберидзе во второй раз СМИ: фигуристка Александра Трусова перешла от Тутберидзе к тренеру Соколовской РИА «Новости»

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Получившая серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине российская фигуристка Александра Трусова перешла из группы тренера Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

«Саша будет тренироваться в группе Соколовской», — заявил собеседник агентства.

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Фигуристка занималась с Этери Тутберидзе с 2016 года, но в сезоне 2020−2021 ушла в академию Евгения Плющенко, но после снова вернулась обратно к старому тренеру, чтобы снова уйти.

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Светлана Соколовская тренирует олимпийского чемпиона 2022 года в командных соревнованиях Марка Кондратюка, а также серебряного призера чемпионата Европы Александра Самарина.

Этери Тутберидзе вырастила плеяду олимпийских чемпионок: Юлию Липницкую, Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. Сейчас тренер работает чемпионкой Европы Камилой Валиевой и олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой.

Александре Трусовой 18 лет. В ее активе серебряная медаль Олимпийских игр в Пекине, бронза чемпионата мира 2021 года и две бронзовые медали чемпионатов Европы. Она стала первой фигуристкой, исполнивших пять четверных прыжков без падения в одной произвольной программе.

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