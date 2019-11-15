  • Фигуристка Трусова решила посоревноваться с мужчинами

    15 ноября 2019, 14:57

    Алена Макаренко

    Победительница Гран-при в Канаде Александра Трусова хотела бы продолжить карьеру в мужском фигурном катании. В своих намерениях она призналась в интервью Olympic Channel, сообщил сайт «Дни.ру».
    Фигуристка Трусова решила посоревноваться с мужчинами

    Программа в фигурном катании у мужчин позволяет включить более сложные элементы. В женскую короткую программу, например, запрещено вставлять четверные прыжки. Россиянка хотела бы посоревноваться с мужчинами.

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    Трусова не боится более строгих критериев жюри. Она все равно попробовала бы свои силы в борьбе с фигуристами.

    Тренер Этери Тутберидзе пока что никак не прокомментировала желание воспитанницы.

    Трусова завоевала золото в Канаде. В 16 лет фигуристка получила звание двукратной серебряной призерки чемпионата России. А еще девушка — вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров. Кроме того, она обладает титулами победителя и серебряного призера финалов юниорского Гран-при.