Фигуристка Трусова решила выступить в новом спортивном сезоне | 360°

Спорт 23 сентября 2022, 23:55 Поделиться Telegram

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Российская фигуристка Александра Трусова, серебряный призер Олимпиады, решила выступить в новом спортивном сезоне. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Фигуристка примет участие в контрольных прокатах сборной России. По словам спортсменки, она настроена на победы.

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«Я всегда иду в новый сезон с хорошим настроением. Я буду кататься для болельщиков. У меня очень большая поддержка, постараюсь их радовать», — заявила Трусова.

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