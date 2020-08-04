Фигуристка Трусова объяснила уход от Тутберидзе к Плющенко

Фигуристка Александра Трусова перешла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Свое решение спортсменка объяснила тем, что хотела поучиться кататься безошибочно у другого наставника.

«Каким был основной мотив моего ухода? Было много факторов. Мы решили, что надо попробовать еще где-то, раз у меня не получается чисто откатать программы. Решили, что лучше всего попробовать у Плющенко, потому что он сам катался с четверными и, возможно, знает, что нужно делать, чтобы стабильно кататься безошибочно», — рассказала каналу «Матч ТВ» Трусова.

Девушка добавила, что считает себя уже достаточно взрослой, поэтому окончательное решение о выборе нового тренера принимала сама. При этом фигуристка отметила, что обсуждала это со своими родителями.

«Но мое отношение к Тутберидзе никак не изменилось после ухода из ее группы», — заверила спортсменка.

Трусова стала не единственной фигуристкой, которая ушла из группы Тутберидзе. Тренера также покинула Алена Косторная. Она теперь будет тренироваться в группе Евгения Плющенко.