Фигуристка Трусова исполнила три четверных прыжка в одном выступлении

15-летняя фигуристка выполнила четверной лутц, четверной тулуп в каскаде с тройным, а также еще один четверной тулуп и несколько каскадов.

На выступлении Трусова примерила на себя образ героини Дейенерис Таргариен из культового сериала «Игра престолов», музыка для программы фигуристки также была подобрана из саундтрека телешоу.

Александра Трусова, ученица известного тренера Этери Тутберидзе, исполнила четверной лутц на соревнованиях впервые в истории женского катания в сентябре 2018 года.

В минувшем сезоне Трусова одержала победу на чемпионате России среди юниоров. Ее результат в произвольной программе (164,44 балла) превысил мировой рекорд Алины Загитовой, составлявший на тот момент 158,50 балла. На взрослом чемпионате страны Трусова стала второй.