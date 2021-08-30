Фигуристка Трифонова прокомментировала методы работы тренера Тутберидзе

Российская фигуристка Алиса Трифонова высказалась по поводу жестких методов работы Этери Тутберидзе. Сама спортсменка занималась под руководством тренера Анны Царевой. Об этом написала «Газета.ru».

По ее словам, хорошим наставником можно назвать того тренера, благодаря которому множество учеников вышли на хороший уровень. Трифонова отметила, что у Тутберидзе не занималась, но понимает по своему тренеру, что и там «все делается очень жестко». На ученика даже могут накричать, но именно от этого и приходит хороший результат.

Фигуристка добавила, что, если у спортсменов есть высокие достижения, значит, Тутберидзе — хороший тренер.