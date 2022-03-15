Фигуристка Тараканова приняла решение завершить карьеру

Российская фигуристка Анастасия Тараканова приняла решение завершить спортивную карьеру в возрасте 17 лет. Сделать это девушка решила из-за рекомендаций врачей. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на «Матч ТВ».

Фигуристка призналась, что решение далось ей нелегко. Для этого пришлось провести несколько продолжительных бесед с медиками. По ее словам, сейчас ей необходимо следовать плану лечения и сочетать его с физическими тренировками.

«Тренировались по этой схеме, но я чувствовала, что нога болит даже на уколах», — отметила девушка.