Спорт 18 апреля 2024, 16:56 Фигуристка Талалайкина объявила о завершении карьеры

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Мастер спорта России по фигурному катанию на коньках, бронзовый призер Кубка России 2020 Мария Талалайкина приняла решение о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщило РИА «Новости».

Отмечается, что сезон-2021/22 спортсменка провела в Италии. Она собиралась вернуться в Россию и тренироваться в группе Евгения Рукавицына, где работала до отъезда.

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Как сообщил сайт kp.ru, наставник позднее подтвердил, что принял фигуристку в группу.