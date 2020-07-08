Фигуристка Сотскова завершила карьеру в 20 лет

«Пришло время рассказать вам о моих чувствах, переживаниях, которые я держала в себе очень долго», — написала Сотскова.

Спортсменка рассказала, что это решение далось ей тяжело, и его причиной стали проблемы со здоровьем. По ее словам, после Олимпиады-2018 у нее был сложный период, который сначала казался временным. А потом тяжелые переживания привели к проблемам со здоровьем, несмотря на длительную работу с психологами.

«Я всегда с искренней любовью относилась ко всему, что делала. Но есть обстоятельства, которые медленно разрушали мою веру, ставили настолько непроходимые препятствия, и пришло осознание, что это конец. Конец моей спортивной карьеры», — заключила фигуристка.

Ранее российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе включили в рейтинг самых «токсичных» тренеров в мире. Авторы материала указывают, что тренера критикуют за то, что у нее не задерживаются повзрослевшие чемпионки-фигуристы, которые либо заканчивают спортивную карьеру, либо уходят к другому тренеру.