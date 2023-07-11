Спорт 11 июля 2023, 16:59 Фигуристка Щербакова заболела мононуклеозом — СМИ Sport24: олимпийская чемпионка Анна Щербакова заболела мононуклеозом РИА «Новости»

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Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании Анна Щербакова заболела мононуклеозом. Об этом сообщило российское спортивное интернет-издание Sport24.

«У Щербаковой был обнаружен мононуклеоз. Это острое вирусное заболевание, при котором наблюдается лихорадка, увеличение лимфатических узлов, воспаление миндалин, увеличение размеров печени и селезенки», — написало издание.

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Спортсменке пришлось остановить тренировки на подготовительных сборах команды Этери Тутберидзе в Новогорске. Издание написало, что мононуклеоз передается воздушно-капельным путем, зачастую со слюной, из-за этого его еще называют «болезнью поцелуев».

Заболевание вызывается вирусом герпеса человека IV типа — вирусом Эпштейна-Барр. Подхватить вирус вирус можно не только после поцелуя, но и воспользовавшись одними предметами обихода с зараженным носителем или даже съев немытый фрукт.

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков рассказал, что период выздоровления у спортсменов может затянуться на несколько месяцев. Причина — большие нагрузки. Это же и является фактором того, почему заражаются мононуклеозом чаще те, кто занимается спортом: вирусу проще поразить ослабленный тренировками организм. Но обычно заболевание проходит за пару недель.

Анна Щербакова — 19-летняя российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. В спорте девушка с трех с половиной лет. Она является мастером спорта России международного класса и заслуженным мастером спорта России. В 2022-м девушка стала любимой фигуристкой России по версии «Чемпионата» и лучшим спортсменом года по версии читателей РИА «Новостей».

Ранее российская чемпионка по фигурному катанию Софья Акатьева получила стрессовый перелом стопы, 15-летняя спортсменка восстанавливается. Тренером девушки тоже является Этери Тутберидзе.