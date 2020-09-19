Фигуристка Щербакова выиграла в короткой программе на Кубке России

Фигуристка Анна Щербакова заняла первое место после проката короткой программы на этапе Кубка России. Выигрыш с большим отрывом спортсменке принесли 82,13 балла.

Подопечная тренера Этери Тутберидзе выступала под «Элегию» Жюля Массне. Композицию исполнил скрипач Джошуа Белл. Во время короткой программы Щербакова успешно выполнила двойной аксель, тройной флип и каскад, тройной лутц плюс тройной риттбергер. За эти элементы девушка набрала 82,13 балла, возглавив турнирную таблицу.

На втором месте оказалась фигуристка Майя Хромых, получившая 69,28 балла. Замкнула тройку лидеров Анна Фролова с 68,19 балла.

Этап Кубка России проходил в Сызрани. Теперь фигуристкам предстоит представить произвольную программу. Соревнования пройдут уже завтра, 20 сентября.

Анна Щербакова — мастер спорта и фигуристка, выступающая в одиночном катании. Она является двукратной чемпионкой России и серебряным призером чемпионата Европы. Именно Щербаковой удалось первой в истории фигурного катания выполнить в программе два четверных лутца на международных соревнованиях.