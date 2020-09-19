Фигуристка Щербакова выиграла в короткой программе на Кубке России
Подопечная тренера Этери Тутберидзе выступала под «Элегию» Жюля Массне. Композицию исполнил скрипач Джошуа Белл. Во время короткой программы Щербакова успешно выполнила двойной аксель, тройной флип и каскад, тройной лутц плюс тройной риттбергер. За эти элементы девушка набрала 82,13 балла, возглавив турнирную таблицу.
На втором месте оказалась фигуристка Майя Хромых, получившая 69,28 балла. Замкнула тройку лидеров Анна Фролова с 68,19 балла.
Этап Кубка России проходил в Сызрани. Теперь фигуристкам предстоит представить произвольную программу. Соревнования пройдут уже завтра, 20 сентября.
Анна Щербакова — мастер спорта и фигуристка, выступающая в одиночном катании. Она является двукратной чемпионкой России и серебряным призером чемпионата Европы. Именно Щербаковой удалось первой в истории фигурного катания выполнить в программе два четверных лутца на международных соревнованиях.