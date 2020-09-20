Фигуристка Щербакова стала первой на этапе Кубка России

Анна Щербакова выиграла этап Кубка России по фигурному катанию. Спортсменка набрала 246,4 балла, что позволило ей с большим отрывом обогнать соперниц.

Такую сумму баллов Щербакова получила по итогам короткой и произвольной программ. За исполнение последней судьи присвоили ей 164,27 балла. Второе место досталось фигуристке Анне Фроловой, набравшей 206,01 балла. Третьей финалисткой стала Майя Хромых — 192,62 балла.

Короткую программу Щербакова откатала 19 сентября. Тогда спортсменка заработала 82,13 балла и заняла первое место. Хромых заняла второе место (69,28 балла), а Фролова — третье (68,19 балла).

Первый этап Кубка России проходил в Сызрани. Следующий этап стартует 10 октября и завершится 13 числа. Соревноваться фигуристки будут в Москве.

Анна Щербакова тренируется у Этери Тутберидзе. Она является мастером спорта и фигуристкой-одиночницей. Щербакова дважды выигрывала чемпионат России и завоевывала серебро чемпионата Европы. Именно ей удалось первой в истории фигурного катания выполнить в программе два четверных лутца на международных соревнованиях.