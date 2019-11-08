  • Фигуристка Щербакова стала лидером после короткой программы в Китае

    08 ноября 2019, 17:35

    Ольга Ситникова

    Фигуристка из России Анна Щербакова заняла лидирующую позицию после короткой программы на четвертом этапе Гран-при Shiseido Cup of China в китайском городе Чунцин, сообщила «Газета.ru».

    За программу Щербаковой удалось получить 73,51 балла. Таким образом спортсменка почти на пять очков обошла соперниц и поставила личный рекорд.

    Другая российская фигуристка Елизавета Туктамышева во время выступления упала с тройного акселя. Спортсменка заняла пятое место, набрав 65,57 балла.

    Программу Софьи Самодуровой судьи оценили в 63,99 балла. Она заняла шестую строчку.