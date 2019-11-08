Фигуристка Щербакова стала лидером после короткой программы в Китае

За программу Щербаковой удалось получить 73,51 балла. Таким образом спортсменка почти на пять очков обошла соперниц и поставила личный рекорд.

Другая российская фигуристка Елизавета Туктамышева во время выступления упала с тройного акселя. Спортсменка заняла пятое место, набрав 65,57 балла.

Программу Софьи Самодуровой судьи оценили в 63,99 балла. Она заняла шестую строчку.