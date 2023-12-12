Спорт 12 декабря 2023, 15:28 Фигуристка Щербакова призналась, что особо не ограничивает себя в питании

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Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, фигуристка Анна Щербакова призналась, что научилась держать спортивную форму без изнуряющих диет. Сейчас спортсменка особо не ограничивает себя в питании, сообщил сайт Mail.ru.

Чтобы найти разумный баланс и держать форму без жестких ограничений и изнуряющих диет, Щербаковой потребовалось определенное время. В этом ей помогают регулярные тренировки, сообщил RT.

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Щербакова не выступает на официальных соревнованиях с Олимпийских Игр в Пекине, которые прошли в феврале 2022 года.