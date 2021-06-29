Фигуристка Щербакова получила травму

Чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова получила травму во время спортивных сборов. Об этом сообщил «Матч ТВ».

По данным «Газеты.ru», спортсменка повредила палец ноги. Известно, что это случилось не во время тренировки. Планируется, что Щербакова вновь начнет заниматься на следующей неделе.

Тренер Этери Тутберидзе выложила видео с подготовкой ее команды к новому сезону. Кроме Щербаковой у нее тренируются Камила Валиева, Александра Трусова, Алена Косторная, Даниил Самсонов.