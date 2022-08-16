Фигуристка Щербакова перенесет операцию на колене

Олимпийская чемпионка Игр в Пекине 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова в ближайшее время перенесет хирургическое вмешательство. Об этом она сообщила на странице в социальной сети, написал RT.

«Профессиональный спорт связан с максимальной самоотдачей. Давняя травма, к сожалению, не позволяет мне тренироваться в полную силу. Мне предстоит операция через несколько дней, но уверена, что все будет хорошо», — сообщила Щербакова.

Спортсменка является чемпионкой Олимпиады в Пекине, чемпионкой мира и двукратным серебряным призером чемпионатов Европы.

После Олимпийских игр — 2022 18-летняя Щербакова допускала, что завершит профессиональную карьеру, однако в марте сообщила о решении продолжить выступать.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова признавалась, что ее обрадовало решение Щербаковой не уходить из спорта. При этом она затруднилась ответить, как долго фигуристка продолжит кататься. Ранее Щербакова рассказывала о своих планах начать обучение на тренера, но отметила, что ей непросто совмещать тренировки и занятия.