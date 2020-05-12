Фигуристка Щербакова опровергла уход из группы Тутберидзе

Новость об уходе спортсменки появилась на ее личной странице «ВКонтакте». Щербакова уточнила, что страница была взломана и запись сделала не она.

«Информация, размещенная на ней, конечно, не соответствует действительности. Сейчас страница удалена. Новую я создавать не буду. Всю информацию можно будет найти в моей группе, ссылка есть у меня в профиле», — написала она в Instagram Stories.

Ранее стало известно, что фигуристка Александра Трусова покинула тренера Этери Тутберидзе в пользу академии Евгения Плющенко. Он считает уход Трусовой предательством, поэтому отписался от фигуристки в Instagram. По мнению Железнякова, покидать тренера нужно правильно, а не «так, как это было сделано». Его мнение полностью совпадает с реакцией Тутберидзе, которая тоже расценила ситуацию как предательство. После перехода Трусовой к Плющенко «уважение и любовь попросту куда-то улетучиваются», добавил хореограф.