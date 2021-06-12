Фигуристка Савченко решила продолжить свою карьеру в сборной США в 37 лет

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алена Савченко заявила, что намерена продолжать свою карьеру в сборной США. Об этом сообщило агентство «Газета.ru» со ссылкой на официальный сайт Федерации фигурного катания Германии (DEU).

«Я очень рада этому следующему этапу моей карьеры и благодарна ассоциациям за то, что они сделали этот шаг возможным. С убеждением, энтузиазмом и целеустремленностью я верю, что можно ставить цели и достигать их на каждом этапе нашей жизни и карьеры. Я с нетерпением жду захватывающего будущего в США», — заявила фигуристка.

В DEU заявили, что не ожидали такого решения от фигуристки. Ранее она заявляла, что планирует завершить свою карьеру.