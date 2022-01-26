Фигуристка Роднина высказалась о возможной отмене Олимпийских игр

В последнее время участились слухи о возможной отмене зимних Олимпийских игр в Пекине из-за пандемии коронавируса. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала эти новости. Об этом сообщил RT.

Женщина отметила, что на данный момент гарантий, что соревнование все-таки состоится, нет. Однако она подчеркнула, что и сами участники, и организаторы хотели бы, чтобы Олимпийские игры прошли в полном объеме.

«Не стоит забывать, что молодежный чемпионат мира по хоккею, который отменили из-за коронавируса, проводится каждый год. Олимпийские игры же проходят раз в четыре года, и подготовка к ним более тщательна. Спортсмены будут вдвойне следить за своим здоровьем», — подчеркнула Роднина.