Фигуристка рассказала о многолетнем рукоприкладстве тренера

Сингапурская фигуристка Юй Шужань рассказала, что ее тренер много лет ее бил. Это были наказания за ошибки на льду.

Об этом девушка написала в своем Instagram. Она пояснила, что терпела физическое насилие с 11 лет. Наставник 19-летней спортсменки позволял себе регулярно бить ее чехлом от коньков за ошибки на тренировках. Также иногда он ударял ее по рукам и ногам без предупреждения.

«Когда мне было девять лет, меня спросили, готова ли я на все ради участия в Олимпиаде. Тогда я сказала „да“. Если бы я только знала, на что я даю согласие», — написала Шужань.

Тренировки Шужань проходили в Китае. Она стала первой фигуристкой, представившей Сингапур на международных соревнованиях. В 2018 она завоевала золотую медаль на Играх Юго-Восточной Азии.

Ранее во Франции разгорелся крупный скандал. Одна из фигуристок обвинила тренера в сексуальных домогательствах.