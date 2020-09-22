Фигуристка Радионова объявила о завершении карьеры

Еще одна звезда российского фигурного катания уходит из профессионального спорта. Речь идет об 21-летней Елене Радионовой. Она заявила, что задумалась о завершении карьеры еще в 2018 году.

«Я заканчиваю свою спортивную карьеру. Пришло время, когда нужно открывать новую страницу в жизни», — написала она в Instagram.

Девушка поблагодарила тренеров, хореографов и других людей, помогавших ей во время спортивной карьеры. Также она сказала «спасибо» поклонникам, которые всегда ее поддерживали.

Спортсменка стала первой в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров по фигурному катанию. Также она завоевала серебро на чемпионатах Европы в 2015 и 2016 годах, бронзу — на чемпионате мире 2015 года.

В последний раз Радионова вышла на лед осенью 2018 года на этапе Кубка России в Йошкар-Оле. Как она рассказала РИА «Новости», в том году после контрольных прокатов осознала, что закончила со спортом.

Ранее стало известно, что Анна Щербакова выиграла этап Кубка России по фигурному катанию. На втором месте Анна Фролова, на третьем — Майя Хромых.