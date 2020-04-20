«В первую очередь за счет того, что Алина олимпийская чемпионка и имеет все возможные титулы. Во-вторых, она очень прибавила в катании, у нее всегда сложные и интересные номера. В-третьих, она нереальная красотка. Алина — украшение любого шоу», — рассказала Радионова.

По ее словам, Загитова скромная, искренняя и «не играет чужую роль».

17-летняя спортсменка Алина Загитова объявила о завершении своей профессиональной карьеры в конце 2019 года, но продолжила выступать в целом ряде шоу с участием фигуристов. После этого в спортивном мире разгорелся скандал. В феврале 2020 года Загитова уступила лидерство в рейтинге лучших фигуристок мира.

Тренер знаменитой фигуристки Этери Тутберидзе рассказала, что Загитова ранее уже несколько раз хотела уйти из спорта, но ее постоянно отговаривали.

Алина Загитова — олимпийская чемпионка, победительница чемпионатов мира и Европы, а также финала Гран-при по фигурному катанию.