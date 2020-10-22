Фигуристка Погорилая впервые станет мамой

«Экспресс газета» напомнила, что спортсменка вышла замуж за бывшего фигуриста Андрея Невского два года назад. Погорилая призналась, что во время карантина она вместе с супругом посвятила много время подготовке к появлению первенца.

«Этот год выдался очень насыщенным. Несмотря на пандемию, для нас он стал по-настоящему особенным и волшебным», — написала 22-летняя фигуристка на своей странице в Instagram.