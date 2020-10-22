Фигуристка Погорилая впервые станет мамой
Российская фигуристка Анна Погорилая рассказала, что ждет ребенка. Об этом сообщил «СтарХит».
«Экспресс газета» напомнила, что спортсменка вышла замуж за бывшего фигуриста Андрея Невского два года назад. Погорилая призналась, что во время карантина она вместе с супругом посвятила много время подготовке к появлению первенца.
«Этот год выдался очень насыщенным. Несмотря на пандемию, для нас он стал по-настоящему особенным и волшебным», — написала 22-летняя фигуристка на своей странице в Instagram.