Спорт 05 марта 2023, 22:26 Фигуристка Петросян обошла Валиеву в Финале Гран-при России Ученица Тутберидзе фигуристка Аделия Петросян победила в Финале Гран-при России РИА «Новости»

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Победительницей Финала Гран-при России по фигурному катанию стала Аделия Петросян. По итогам прокатов двух программ она заработала 255,01 балла и обошла Камилу Валиеву, которая за свои выступления получила 241,76 балла. Бронза досталась Елизавете Туктамышевой с результатом 241,61 балла.

Петросян и Валиева — ученицы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

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Победительнице финала 15 лет. До этого она получала бронзу на чемпионате России 2022 года, а также серебряную медаль на юниорском первенстве в 2021 году.

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Камила Валиева на год старше. В ее активе олимпийский титул 2022 года в командных соревнованиях, победа на чемпионате Европы и две серебряные медали чемпионатов России 2021 и 2023 годов.

Елизавете Туктамышевой 26 лет, она тренируется у Алексея Мишина. За свою карьеру она становилась чемпионкой мира и Европы, побеждала на Финале Гран-при 2015 года. Также в ее копилке серебряная медаль чемпионата мира 2021 года и золото чемпионата России 2013 года.