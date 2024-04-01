Спорт 01 апреля 2024, 18:32 Фигуристка Петросян назвала Малинина одаренным спортсменом

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Американец Илья Малинин обладает особенным даром, который демонстрирует, выходя на лед. Таким мнением поделилась с RT чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян.

Она заявила, что последние прокаты спортсмена произвели на нее неизгладимое впечатление. Потому что фигуристке даже не верилось, что Малинин сможет выполнит очередной прыжок.

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«Наверное, это какой-то дар у человека, которым он еще и умеет пользоваться», — отметила Петросян.

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