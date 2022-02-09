Фигуристка Навка: российские спортсмены будут бороться до последнего на Олимпиаде
Фигуристка Татьяна Навка прокомментировала результаты российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщило РИА ФАН.
На командном турнире спортсмены завоевали золотую медаль. Навка уточнила, что в дальнейших этапах соревнований результат непредсказуем.
«Безусловно, бороться будут все, бороться будут до последнего. Много, действительно, спортсменов-мужчин с большим набором четверных прыжков, но я желаю и верю, что наши ребята соберутся», — заключил спортсменка.