Спорт 14 марта 2023, 13:55 Фигуристка Наталья Бестемьянов рассказала о проблемах Александры Трусовой с весом

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Российская фигуристка Александра Трусова вернется к соревнованиям позже, потому что сейчас переживает сложный период. Об этом сайту kp.ru рассказала советсткая спортсменка Наталья Бестемьянова.

По ее словам, Александра Трусова сейчас находится не в лучшей форме. У фигуристки проблемы с лишним весом и трудности психологического характера. Поэтому она вернется к соревнованиям, но позже.

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«Трусова пока не прошла период взросления. Есть проблемы с лишним весом, есть проблемы после перехода к другому тренеру, много психологических сложностей. Но у нее-то мотивация есть. Она не достигла того, чего хотела. Александра точно вернется», — сказала Наталья Бестемьянова.

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Она также предположила, что Анна Щербакова может и не вернуться к соревнованиям, потому что перенесла сложную операцию, и ей требуется время на восстановление. По мнению Бестемьяновой, фигуристка уже взяла все возможные награды и может позволить себе не участвовать в турнирах.

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