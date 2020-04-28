    28 апреля 2020, 16:09

    Фигуристка Медведева улетела на карантин в Японию

    Дарья Морозова

    Российская фигуристка Евгения Медведева в конце апреля полетела в Японию, чтобы переждать там карантин. Она живет в Канаде, но решила уехать оттуда, так как там закрыли границы и ввели жесткий карантин. Об этом сообщил Life.ru.
    Фигуристка Медведева улетела на карантин в Японию

    «С учетом закрытия границ между Канадой и Японией на неопределенный срок, мной и моей командой было принято решение покинуть Канаду и улететь в Японию заранее», — написала она в своем Instagram.

    Как оказалось, Медведева отправилась в Японию, чтобы тренироваться и участвовать в ледовом шоу Prism On Ice, в котором она хотела сыграть роль Сейлор Мун, героини любимого аниме фигуристки. Показ спектакля планировался в июне, но Медведева прилетела сильно заранее. В итоге из-за коронавируса власти Японии ввели режим ЧС, а шоу перенесли на следующий год.

    Россиян начали эвакуировать из страны, но Медведева не собирается лететь в Россию. Судя по всему, ей вполне неплохо и в Японии.

    «Евгения находится в Японии на самоизоляции. Она очень строго следует протоколу», — рассказал ее тренер Брайан Орсер.