Фигуристка Медведева улетела на карантин в Японию

«С учетом закрытия границ между Канадой и Японией на неопределенный срок, мной и моей командой было принято решение покинуть Канаду и улететь в Японию заранее», — написала она в своем Instagram.

Как оказалось, Медведева отправилась в Японию, чтобы тренироваться и участвовать в ледовом шоу Prism On Ice, в котором она хотела сыграть роль Сейлор Мун, героини любимого аниме фигуристки. Показ спектакля планировался в июне, но Медведева прилетела сильно заранее. В итоге из-за коронавируса власти Японии ввели режим ЧС, а шоу перенесли на следующий год.

Россиян начали эвакуировать из страны, но Медведева не собирается лететь в Россию. Судя по всему, ей вполне неплохо и в Японии.

«Евгения находится в Японии на самоизоляции. Она очень строго следует протоколу», — рассказал ее тренер Брайан Орсер.