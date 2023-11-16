Спорт 16 ноября 2023, 22:17 Фигуристка Медведева ударилась головой об лед Фигуристка Медведева упала и ударилась головой на этапе Гран-при России в Самаре Freepik

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Фигуристка Варвара Медведева ударилась головой во время парного выступления с Павлом Астаховым с произвольной программой на юниорском этапе серии Гран-при РФ в Самаре. Об этом сообщил ТАСС.

«Фигуристку Варвару Медведеву в настоящее время везут на обследование», — сказано в сообщении.

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Спортсмены были третьими после короткой программы. Во время проката партнер не удержал Медведеву, поэтому фигуристка получила рассечение. Несмотря на это, пара докатилась до конца программы и заняла на этапе итоговое пятое место.

Ранее двукратные серебряные призеры Олимпийских игр фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заявили о завершении спортивной карьеры. Спортсмены также отказались от участия в соревнованиях и выступлениях. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в прошлом году назвала пару героической. По ее словам, они смогли раскрыть свой потенциал и «выдали лучшие прокаты» на Олимпийских играх в Пекине.