Спорт 14 апреля 2023, 19:00 Фигуристка Медведева рассказала, почему решила завершить карьеру Фигуристка Медведева заявила, что завершила карьеру из-за проблем со спиной

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Российская фигуристка, двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева рассказала, по какой причине ей пришлось завершить спортивную карьеру. Об этом сообщило издание Hello.

Девушка призналась, что покинула спорт из-за серьезных проблем со спиной. По ее словам, врачам пришлось удалить ей нервы. Из-за боли спортсменка не смогла справляться с серьезными физическими нагрузками, написал сайт aif.ru.

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«В 18–19 лет боли были постоянными, в какой-то момент я просто физически уже не могла тянуть свой уровень. Поэтому было принято решение завершить с профессиональным спортом», — рассказала Медведева.