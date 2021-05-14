Фигуристка Медведева отреагировала на непопадание в состав сборной на олимпийский сезон

Российская фигуристка Евгения Медведева пропустила прошлый сезон из-за проблем со здоровьем, поэтому решение не включать ее в расширенный состав сборной было справедливым. Об этом сама спортсменка написала в Instagram.

«Мое отсутствие в расширенном составе сборной считаю справедливым. Я пропустила весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем, и было бы нечестно включать меня в список за былые достижения. Есть девочки, которые объективно больше заслужили быть в составе прямо сейчас», — заявила Медведева.

Она подчеркнула, что нормально отнеслась к решению Федерации фигурного катания на коньках России. По ее словам, она не собирается бросать тренировки.

«Бывают разные ситуации. Можно пропустить сезон, другой, потом вернуться и добиться результатов», — поделилась фигуристка.

Ранее стало известно, что Алина Загитова и Евгения Медведева не попали в состав нового олимпийского сезона. В резерв взяли Алену Косторную, которая в марте вернулась в команду тренера Этери Тутберидзе.