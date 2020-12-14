Фигуристка Медведева будет участвовать в показательных выступлениях на чемпионате РФ

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в эфире Первого канала заявила, что примет участие в показательных выступлениях на чемпионате страны в Челябинске.

«Я появлюсь на показательных чемпионата России. Очень постараюсь поднять хотя бы один прыжок. Времени совсем мало, ножки еще совсем слабенькие. Но я работаю над этим», — процитировал спортсменку сайт RT.

Отмечается, что Медведева пропустит сами соревнования. Они пройдут с 24 по 27 декабря. В этом сезоне девушка еще ни разу не участвовала в мероприятиях такого формата по причине состояния здоровья.