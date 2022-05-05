Фигуристка Леонова: пятерных прыжков в ближайшем будущем в спорте не будет

Пятерных прыжков в фигурном катании в ближайшем времени не будет, спортсмены будут соревноваться в выполнении четверных прыжков. Таким мнением с Lenta.ru поделилась вице-чемпионка мира по фигурному катанию Алена Леонова.

«С точки зрения техники, думаю, четверными дело ограничится. Будут ли пятерные? В ближайшем будущем, мне кажется, нет. Будет борьба за то, кто больше четверных сделает и чище откатает программу», — сказала спортсменка.

Она добавила, что наиболее интересными соревнования станут тогда, когда иностранные спортсменки разучат элементы ультра-си, чтобы составить конкуренцию россиянкам.