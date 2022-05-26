Фигуристка Крылова вернулась Россию после 24 лет жизни в США

Тренер по фигурному катанию и хореограф Анжелика Крылова решила вернуться в Россию после 24 лет жизни в США. С чем связано такое решение, она объяснила в эфире YouTube-канала «Ход коньком».

По словам фигуристки, в США ей не хватало русской культуры и общения на родном языке.

«Одна из причин — мне не хватало общения на русском языке. Даже достаточно хорошо зная английский, мне не хватало там культуры, театров, музеев. Каждые выходные я куда-то выхожу, развиваюсь, смотрю, наслаждаюсь этим здесь», — процитировало РИА ФАН слова хореографа.

Крылова добавила, что фигурное катание в США не так популярно, как в России. Кроме того, ей стало интересно понаблюдать за работой российских специалистов.

Анжелика Крылова в паре с Олегом Овсянниковым завоевали серебряную медаль на зимних Олимпийских играх 1998 года в Нагано. Также они дважды становились чемпионами мира.