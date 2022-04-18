Фигуристка Косторная высказалась о смене гражданства на фоне санкций

Фигуристка Алена Косторная в интервью ТАСС прокомментировала смену гражданства российскими спортсменами. Некоторые из них поступили так из-за санкций и запрета выступать на зарубежных соревнованиях.

«Я не могу думать за других людей. И нельзя с уверенностью говорить о людях, правы они или нет. У каждого своя интерпретация проблемы. Я могу отвечать только за себя, и я знаю точно — я этого делать не буду», — сказала Косторная.

Ранее МОК рекомендовал спортивным федерациям не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям, пояснила «Газета.ru».