Фигуристка Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы
Судьи поставили Косторной 84,92 балла, что всего на 0,53 балла меньше ее же собственного мирового рекорда. Он был установлен Аленой в декабре 2019 года на победном для нее финале Гран-при в Турине.
«Все сделала как всегда, я довольна, наверное, и главное, что выполнила поставленную задачу. Немного нестандартная арена, но в этом нет ничего плохого, в целом организация хорошая, и на льду спортсменов очень тепло поддерживают», — передает слова фигуристки «Р-Спорт».
Второй по итогам короткой программы стала двукратная чемпионка России Анна Щербакова с 77,95 баллами. За ней же следует Александра Трусова (74,95). Все три фигуристки тренируются под руководством Этери Тутберидзе.
Медали в женском одиночном катании будут разыграны по итогам произвольной программы в субботу, 25 января.