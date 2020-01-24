Фигуристка Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы

Российская фигуристка Алена Косторная стала лучшей после короткой программы на чемпионате Европы в австрийском Граце. Примечательно, что следом за ней идут еще две россиянки — Анна Щербакова и Александра Трусова.

Судьи поставили Косторной 84,92 балла, что всего на 0,53 балла меньше ее же собственного мирового рекорда. Он был установлен Аленой в декабре 2019 года на победном для нее финале Гран-при в Турине.

«Все сделала как всегда, я довольна, наверное, и главное, что выполнила поставленную задачу. Немного нестандартная арена, но в этом нет ничего плохого, в целом организация хорошая, и на льду спортсменов очень тепло поддерживают», — передает слова фигуристки «Р-Спорт».

Второй по итогам короткой программы стала двукратная чемпионка России Анна Щербакова с 77,95 баллами. За ней же следует Александра Трусова (74,95). Все три фигуристки тренируются под руководством Этери Тутберидзе.

Медали в женском одиночном катании будут разыграны по итогам произвольной программы в субботу, 25 января.