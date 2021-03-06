Фигуристка Косторная вернулась к Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная вернулась к тренеру Этери Тутберидзе. Уйти из Академии Евгения Плющенко спортсменка решила после неудачи на Кубке России по фигурному катанию.

«Когда я тренировалась в другой школе, я понимала, что не могу сама себя заставить, что-либо сделать. Я понимала, что если бы рядом была Этери Георгиевна, я бы сделала все, что нужно и даже больше», — рассказала Косторная в эфире Первого канала.

Она также призналась, что уже отвыкла от тех нагрузок, которые были во время тренировок с Тутберидзе. По словам фигуристки, она решила вернуться к прошлому наставнику после Кубка России. Косторная заняла на соревнованиях шестое месте и не смогла войти в состав российской сборной. Спортсменка высказалась и об одном из своих интервью, в котором заявила, что стала чаще улыбаться.

«Я может и стала чаще улыбаться, но делала это не там, где надо», — пояснила она.

Тутберидзе уточнила, что пока Косторная находится на двухмесячном испытательном сроке. За это время фигуристке нужно войти в прежний ритм и начать выполнять тройной аксель.

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная ушла от тренера Этери Тутберидзе летом 2020 года. Она перешла в Академию Евгения Плющенко. Тренер позже заявил, что отпускает Косторную обратно «с кристально-хрустальной совестью».