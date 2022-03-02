Фигуристка Косторная ушла от Тутберидзе

Российская фигуристка и чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная заявила, что прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. В беседе с каналом «Матч ТВ» спортсменка заявила, что теперь начнет работать Еленой Буяновой.

Причины смены тренера Алена Косторная не назвала.

«Да, мы прекратили сотрудничество с Этери Георгиевной. Новым тренером будет Елена Германовна Буянова», — подчеркнула спортсменка.

Это не первая смена тренера у Косторной. Перед прошлым сезоном она ушла от Этери Тутберидзе в группу Евгения Плющенко, но уже весной 2021 года вернулась в свою прежнюю команду. Из-за травмы фигуристка пропустила чемпионат России, поэтому не попала в состав олимпийской команды.

Елена Буянова — тренер олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой и серебряного призера чемпионатов Европы Максима Ковтуна.